Военачальники Пентагона против поставок Украине дальнобойных ракет – NBC

Высокопоставленные должностные лица Минобороны США выступили против отправки на Украину ракет большей дальности. Чиновники опасаются, что это может вызвать масштабную эскалацию в отношениях с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

По его данным, Белый дом отложил запрос Киева на поставку дальнобойных ракет из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию Москвы. «Высшие должностные лица Пентагона против этой идеи», – информирует телеканал.

«В настоящее время это не обсуждается», – сказал источник, отвечая на вопрос о ракетах большей дальности.

Как отметили чиновники Минобороны, украинская сторона может применить ракеты ATACMS против объектов на территории России, что приведет к эскалации.

Ранее президент США Джо Байден уже заявлял, что у Вашингтона нет планов поставлять Украине ракетные комплексы, которые позволят наносить удары по России.

Вместе с тем, как утверждает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, несмотря на заявления Вашингтона об отсутствии намерений поставлять Киеву эти ракеты. Он не исключил, что США примут положительное решение. Об этом Кулеба сообщил телеканалу PBS.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев будет требовать от США баллистических ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км. Эти ракеты перечислены в списке запросов Украины по поставкам вооружений, необходимых для поддержки наступательных действий в следующем году. Документ уже представлен членам Конгресса США.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, поставки ракет большой дальности Украине сделают США стороной конфликта. При таком сценарии Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными нам средствами, подчеркнула она.

Вашингтон, Наталья Петрова

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