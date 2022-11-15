российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 ноября 2022, 17:17 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога: сообщается о мощном взрыве в Киеве

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ. Сообщения о взрывах поступают из нескольких регионов, в том числе Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой и Сумской областей.

По данным украинской прессы, в Киеве прогремел мощный взрыв, после которого образовался большой «столб» огня и дыма.

Ранее глава правления «Укрэнего» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине уничтожен энергообъект, который обеспечивал электричеством правый берег Херсонской области и часть Николаевской.

Днем ранее «Укрэнерго» заявило, что один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден на прошлой неделе из-за ударов со стороны российских войск.

На территории Украины отменен почасовой график электроснабжения. Энергетики проводят аварийные отключения после российских ударов по объектам критической инфраструктуры.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российские военные уничтожили 1400 боевиков ВСУ в боях за Павловку / Мобилизованные россияне получат премии за уничтоженную технику ВСУ / Олигархам стоит задуматься: Татарский объяснил, почему народ не осуждает «казнь» перебежчика / «Есть большое подозрение, что руководители США сошли с ума»: сенатор оценил перспективы «договорняка» по Украине / Военные РФ освободили поселок Майорск и пресекли прорыв обороны в ДНР и ЛНР / Эксперт раскрыл «лукавость» американской помощи киевскому режиму / Российские войска перегруппируются на левом берегу Днепра / Суровикин рассказал о наступлении на некоторых направлениях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,