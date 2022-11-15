На всей территории Украины объявлена воздушная тревога: сообщается о мощном взрыве в Киеве

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ. Сообщения о взрывах поступают из нескольких регионов, в том числе Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой и Сумской областей.
По данным украинской прессы, в Киеве прогремел мощный взрыв, после которого образовался большой «столб» огня и дыма.
Ранее глава правления «Укрэнего» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине уничтожен энергообъект, который обеспечивал электричеством правый берег Херсонской области и часть Николаевской.
Днем ранее «Укрэнерго» заявило, что один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден на прошлой неделе из-за ударов со стороны российских войск.
На территории Украины отменен почасовой график электроснабжения. Энергетики проводят аварийные отключения после российских ударов по объектам критической инфраструктуры.
Киев, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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