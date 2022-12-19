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Понедельник, 19 декабря 2022, 17:15 мск

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На Украине вновь объявлена воздушная тревога

На Украине во второй половине дня вновь объявлена воздушная тревога. Предупреждения об опасности поступили из Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской Кировоградской, Полтавской, а также Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей, Запорожья и Киева.

Как пишут украинские СМИ, произошло несколько взрывов на подконтрольной Киеву территории Харьковской области. По предварительным данным, прилет снарядов был около здания обладминистрации. Сообщается также, что разрушено здание районной прокуратуры.

Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области и повреждении критической инфраструктуры, в результате чего в столице Украины началось аварийное отключение электроэнергии.

Компания «Укрэнерго» заявила, что в энергосистеме страны «сложилась тяжелая ситуация». «Сейчас самая сложная ситуация – в Центральном, Восточном и Днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев», – говорится в сообщении.

Киев, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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