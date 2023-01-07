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Суббота, 7 января 2023, 18:00 мск

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Минобороны РФ: ВСУ выпустили более 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка

Киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций в районе проведения специальной военной операции, несмотря на соблюдение объединенной группировкой войск РФ режима прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник пятьдесят один раз применил артиллерию по подразделениям российских войск.

Вместе с тем, по жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка (ДНР) нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

В Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь тридцать один раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел семнадцать артиллерийских обстрелов. Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.

Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск до 24-х часов сегодняшнего дня.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории республики в общей сложности 102 снаряда. В результате обстрелов была ранения мирная жительница.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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