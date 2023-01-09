Киевский режим обеспокоен ростом числа дезертиров

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятый Верховной радой закон об ужесточении наказания за дезертирство и не выполнение приказа на фронте. Как пишут «Ведомости», решение связано с ростом числа подобных преступлений в армии.

«За 11 месяцев 2022-го на Украине зарегистрировано 2887 уголовных производств о дезертирстве, 5306 дел о самовольном оставлении места службы, 1089 дел – уклонение от мобилизации, 135 дел – отказ от боевых действий, 157 – уклонение от службы через членовредительство, 1140 – открытое неподчинение командирам, 195 – угрозы или насилие в адрес руководства, 13 – убийство командира», – говорится в публикации.

По официальным данным ЕС и Украины, за 11 месяцев 2022 года на западных границах при попытке незаконно покинуть страну было задержано свыше 10 тысяч человек. При этом 514 тысяч потенциальных призывников смогли получить временное убежище в странах ЕС. Кроме того, более 1500 человек получили статус дополнительной защиты от выдачи Украине из-за угрозы неизбирательного насилия во время вооруженного конфликта.

В декабре Верховная Рада приняла изменения в законы против дезертиров, которые вводят запрет на военные приговоры с условным наказанием или тюремным сроком ниже нижнего предела, предусмотренного законом.

Киев, Мария Соколова

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