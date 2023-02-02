В ЛНР рассказали, как Киев скрывает потери в живой силе

Подразделения украинской армии устроили на севере ЛНР порядка пяти стихийных захоронений погибших солдат, используя воронки, образовавшиеся от попадания крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По словам военного эксперта, братские могилы, в которых ориентировочно по 10 тел в каждой, украинские боевики устроили между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка.
Марочко предположил, что подобные массовые захоронения ВСУ организуют «для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел существует». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Напомним, в середине декабря российские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Среди прочих сведений в нем были документы с данными о погибших украинских военных, которых объявили пропавшими без вести. Из рассекреченных документов следует, что, по состоянию на 30 ноября, в списках значатся имена 35 тыс. 382 погибших военнослужащих ВСУ, которые официально признаны пропавшими без вести.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила военные потери Украины с начала российской спецоперации в 100 тыс. человек. Об этом она сообщила в своем твиттере, но позже удалила пост. В офисе президента Украины назвали данную информацию ошибочной.
По утверждению Киева, пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские лица. Такую информацию озвучила уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая в конце декабря.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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