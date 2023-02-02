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Четверг, 2 февраля 2023, 10:11 мск

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В ЛНР рассказали, как Киев скрывает потери в живой силе

Фото: glavcom.ua

Подразделения украинской армии устроили на севере ЛНР порядка пяти стихийных захоронений погибших солдат, используя воронки, образовавшиеся от попадания крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По словам военного эксперта, братские могилы, в которых ориентировочно по 10 тел в каждой, украинские боевики устроили между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка.

Марочко предположил, что подобные массовые захоронения ВСУ организуют «для сокрытия реальных потерь, поскольку возможность для эвакуации тел существует». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, в середине декабря российские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Среди прочих сведений в нем были документы с данными о погибших украинских военных, которых объявили пропавшими без вести. Из рассекреченных документов следует, что, по состоянию на 30 ноября, в списках значатся имена 35 тыс. 382 погибших военнослужащих ВСУ, которые официально признаны пропавшими без вести.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила военные потери Украины с начала российской спецоперации в 100 тыс. человек. Об этом она сообщила в своем твиттере, но позже удалила пост. В офисе президента Украины назвали данную информацию ошибочной.

По утверждению Киева, пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские лица. Такую информацию озвучила уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая в конце декабря.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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