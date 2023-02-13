Российские военные освободили Красную Гору в ДНР

Министерство обороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Красная гора в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке оборонного ведомства о ходе проведения специальной военной операции.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 150-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении уничтожено свыше 30-ти украинских солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20. На Красно-Лиманском – более 80-ти военнослужащих ВСУ, три бронированные машины и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск «Восток» ударила по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. В результате были ликвидированы более 60-ти украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

«На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика»», – сообщили в Минобороны.

Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», также были сбиты девять украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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