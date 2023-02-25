Уничтожены почти 450 боевиков: армия России нанесла серьезный урон ВСУ

Вооруженные силы России нанесли серьезный урон украинским боевикам на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Как говорится в новой сводке министерства обороны РФ, за сутки уничтожено в общей сложности почти 450 военнослужащих ВСУ, поражены склады с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, а также три военных самолета.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в Масютовки и Ивановки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской народной республике.

Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.

За сутки на данном направлении уничтожены около 180-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.

При этом вблизи Угледара в ДНР и Малиновки в Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В то же время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за сутки нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135-ти районах.

В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 210 вертолетов, 3236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8027 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8538 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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