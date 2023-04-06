Бахмут нужно было сдать несколько недель назад – генерал ВСУ

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос подверг критике решение украинского командования оборонять Артемовск (Бахмут). По его мнению, удерживать город нет смысла, надо было сдать несколько недель назад.

«Я еще в начале февраля сказал, что нет смысла держать Бахмут, потому что Бахмут – это мясорубка», – сказал генерал в эфире одного из украинских телеканалов.

Кривонос при этом отметил, что в боях за город ВСУ потеряли лучших бойцов, а российская армия сохранила личный состав. Более того, по его утверждению, Вооруженные силы России на настоящий момент даже не ввели в бой резервы, дислоцированные «где-то в районе Воронежа».

Ранее украинский генерал заявил, что киевским властям нельзя недооценивать умение армии России адаптироваться к любой ситуации. По его словам, широко разрекламированное украинское контрнаступление может нарваться на неприятный сюрприз уготовленный ВС России. «У них есть резервы, которые они могут использовать в любой момент против нас в случае нашего наступления. То есть у них есть маневр, который угрожает нашему наступлению», – отметил Кривонос.

Москва, Наталья Петрова

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