На Донецком направлении за сутки уничтожены до 260 украинских военных

Украинские войска несут большие потери на Донецком направлении – за сутки уничтожены 260 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Там же ВСУ лишились трех танков, БМП, трех боевых бронемашин, восьми автомобилей, а также САУ «Гвоздика» и гаубиц «МСТА-Б» и Д-20.

На остальных направлениях потери украинских подразделений составили более 100 боевиков и свыше 15 единиц автомобилей, бронетехники и артиллерийских установок.

Так, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки и Кисловки Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение украинским силам в районе населенного пункта Терны (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, один пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях под удар авиации и огонь артиллерии попали подразделения ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара (ДНР). За сутки на данных направлениях уничтожено до 20 военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

Суточные потери украинской армии на Херсонском направлении составили 14 военнослужащих, два автомобиля, две САУ «Гвоздика» и САУ «Акация».

Кроме того, российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны в районе Новоберислава Херсонской области и два склада боеприпасов ВСУ в районах Ивановки Донецкой народной республики и Новолюбовки Луганской народной республики.

Всего за сутки ВС России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.

Силы противовоздушной обороны России перехватили два снаряда системы HIMARS и 11 беспилотников украинских войск в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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