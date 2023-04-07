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Пятница, 7 апреля 2023, 17:15 мск

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Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 16

Число мирных жителей, пострадавших в результате удара со стороны Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по центру Донецка, увеличилось до 16. Об этом сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Как сообщал ранее «Новый День», сегодня украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку в районе Крытого рынка. Диверсия была осуществлена в разгар дня, когда на улицах много людей, пояснял глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвой украинской обстрела стала 81-летняя женщина.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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