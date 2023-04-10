ВС России уничтожили пункты управления двух бригад ВСУ и три склада боеприпасов

Российские военные поразили пункты управления двух бригад украинской армии на Красно-Лиманском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции. В Ямполовке (ДНР) дислоцировался пункт управления 125-й бригады территориальной обороны, в Новобериславе Херсонской области – 126-й бригады теробороны.

Также ВС России уничтожили три склада боеприпасов украинских сил в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Так, в районе Краматорска Донецкой народной республики разгромен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. В районе Новолюбовки Луганской народной республики разбит склад 66-й механизированной бригады ВСУ, а в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

В течение суток российские войска нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям украинской армии на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.

Средствами ПВО России за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Также сообщается, что «Южная» группировка российских войск продолжает активные боевые действия на Донецком направлении. На данном направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Красно-Лиманском направления удары авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем наносились по подразделениям ВСУ в населенных пунктах Червоная Диброва ЛНР, а также Терны, Торское и Серебрянка ДНР. Суточные украинские потери составили более 120 военнослужащих, а также пять боевых бронемашин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Свыше 30 солдат, две боевые бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20 ВСУ потеряли на Купянском направлении. Российские военные поразили украинские подразделения в районах Розовки ЛНР, Синьковки, Тимковки, Крахмального и Першотравневого Харьковской области.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа и САУ «Гвоздика». Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесла удары подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области.

На Херсонском направлении ликвидированы до 40 украинских военнослужащих, а такде разбиты две боевые бронемашины, 15 автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика».

Москва, Наталья Петрова

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