ВСУ готовятся форсировать Днепр в Херсонской области – врио главы региона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные готовятся к форсированию Днепра в регионе.

По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют позиции и создают ложные. Также туда перебрасывается живая сила и военная техника, собираются плавательные средства.

«Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», – сказал Сальдо (цитата по РИА «Новости»).

Впрочем, он считает, что сил у украинских войск для успешного форсирования Днепра недостаточно. Речь идет о технике, вооружениях, боеприпасах и средствам обеспечения. При этом, отметил Сальдо, военнослужащих ВСУ «нагнали достаточно».

По мнению врио главы региона, крупные провокации со стороны украинской армии возможны на Днепре или в Лимане, однако «они обречены на провал».

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контраступление Украины может начаться в ближайшие недели. Он подчеркну, что Вашингтон вместе с союзниками продолжат помогать Украине в защите ее территориальной целостности.

Западные СМИ и военные эксперты называли направлением главного удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Москва, Наталья Петрова

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