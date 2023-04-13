Российские войска уничтожили 470 солдат ВСУ и наемников в зоне СВО

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. За минувшие сутки противник потерял до 470 военнослужащих, лишился десятков единиц боевой техники, а также двух складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим несет на Донецком направлении. За сутки там были ликвидированы до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ожесточенные бои идут в Артемовске, где при поддержке воздушно-десантных войск штурмовые отряды «Вагнер» вытесняют ВСУ из центральных кварталов города. «За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На других направлениях украинские войска потеряли до 170 солдат, шесть броневиков, два автомобиля, гаубицы Д-20, «Мста-Б» и две САУ «Гвоздика». Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами в ЛНР и Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124-х районах», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки перехвачено девять снарядов «HIMARS» и сбито шесть украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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