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Понедельник, 17 апреля 2023, 09:49 мск

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ВС России отразили две контратаки ВСУ и разбили группу британских наемников

Штурмовой отряд Центрального военного округа захватил опорный пункт украинских войск и уничтожил семь британских наемников. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведчики вскрыли расположение укрепленных позиций противника, находящихся в лесной местности, используя беспилотники. «Военнослужащие штурмового отряда под прикрытием огня танков незаметно преодолели более 500 метров заминированного участка местности и подползли к позициям противника, где и завязался ожесточенный бой», – отметили в ведомстве.

Российские бойцы использовали большое количество гранат Ф-1 и стрелковое оружие, в результате был захвачен опорный пункт ВСУ и уничтожена группа из семи британских наемников.

«Овладение данным опорным пунктом позволило российским войскам занять господствующую высоту для ведения успешных боевых действий», – говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Также сообщается, что войска группировки «Центр» отразили две контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта.

«Силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар», – заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, по его словам, российские военные ударом ствольной артиллерии отбросили взвод 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на ранее занимаемые позиции на Ямполовском участке после попытки контратаки на боевых бронемашинах.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки российских войск отбили контратаку ВСУ в Донецкой народной республике.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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