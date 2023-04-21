Эксперт: погода не даст ВСУ провести наступление в Донбассе в ближайшие недели

Неблагоприятные погодные условия не позволят украинским войскам перейти к полномасштабным наступательным действий как минимум в течение двух недель. Такое мнение высказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, побывав на линии боевого соприкосновения на Донецком направлении.
Также, по его словам, контрнаступление ВСУ маловероятно на Купянском и Красно-Лиманском направлении.
«Низкая облачность не позволяет вести полноценную аэроразведку, следовательно, объективной и своевременной информации у противника не будет. Большое количество осадков превратило многие участки местности в непроходимые болота, распутица не позволяет использовать тяжелую бронетехнику», – написал Марочко в своем телеграмм-канале.
Эксперт также отметил, что значительно усиленные за последнее время российские позиции вынуждают ВСУ в случае атаки «использовать большие ресурсы, которые он на данный момент вынужден использовать для предотвращения наших прорывов».
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Киев отложил весеннее контрнаступление из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Аналитики предупреждали, что от успехов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка Западом киевского режима.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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