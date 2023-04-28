«Могут атаковать Энергодар»: ВСУ готовятся к переправе через Днепр

Вооруженные силы Украины готовятся форсировать Каховское водохранилище. Живая сила и техника ВСУ концентрируется на правом берегу Днепра в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами», – приводит его слова РИА «Новости».

Рогов уточнил, что ВСУ скапливают силы на правом берегу Каховского водохранилища в районе Никополя, Марганца и Покровского. Туда переброшена 71-я егерская бригада, участвовавшая в боях в Артемовске (Бухмуте) и имеющая опыт боевых действий в плотной городской застройке, добавил он.

Общественник допустил, что одним из вероятных направлений наступления может стать город Энергодар. Он подчеркнул, что российские войска в Запорожской области готовы встретить противника во всеоружии.

Ранее Рогов сообщил, что накануне Владимир Зеленский с тайным визитом посетил подконтрольную Украине часть Запорожской области. По его словам, с участием президента Украины максимально секретно снимали ролик. Рогов отметил, что высока вероятность, что «видео записывается для виртуального присутствия Зеленского во время начала наступления боевиков ВСУ – якобы в этот момент он находится в Запорожской области, а не у себя в бункере».

До этого Рогов заявлял, что киевский режим готовит показное наступление на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (Бахмуте).

Москва, Наталья Петрова

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