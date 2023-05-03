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Среда, 3 мая 2023, 09:35 мск

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ВКС России сбили украинский боевой самолет

Фото: Минобороны РФ

Экипаж истребителя Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил украинский боевой самолет в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ», – отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что средствами ПВО России за сутки было уничтожено три украинских боевых самолета. По данным Минобороны России, два истребителя МиГ-29 сбиты в ДНР и в Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил уничтожен в Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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