Российские военные за минувшие сутки сбили три украинских боевых самолета. Об этом минобороны сообщило сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки силами ПВО было перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS, а также две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка (ЛНР), Малая Белозерка Запорожской области, Корсунка и Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 416 украинских самолетов, 230 вертолетов и 3919 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Андрей Дорофеев

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