Минобороны РФ: в районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои

Российские силы продолжают вести ожесточенные бои в районе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации. За сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 235 военнослужащих и иностранных наемников. В целом суточные потери украинские войск в зоне СВО составили более 630 боевиков. Кроме того, противник лишился до 40 единиц бронетехники, автомобилей и гаубиц.

«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства.

Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики. За сутки в этом районе авиацией совершено семь самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились на Донецком направлении танка, четырех боевых бронемашин, семи автомобилей, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

По данным Минобороны, на Купянском направлении подразделением 138-й мотострелковой бригады пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, а также нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Берестового и Синьковки.

Суточные потери противника на этом направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Еще две ДРГ украинской армии уничтожены в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии.

ВСУ продолжают нести потери на Красно-Лиманском направлении – войсками группировки «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Невскогов ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено более 75 украинских боевиков, две боевые бронемашины, три пикапа, одна САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного и Угледара Донецкой народной республики. Противник за сутки лишился свыше 150 военнослужащих, а также пяти автомобилей.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронемашина и четыре автомобиля.

Всего в течение прошедших суток авиация и артиллерия ВС России нанесла удары по 68 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 97 районах.

Ранее сообщалось, что средствами ПВО России впервые в зоне спецоперации перехвачена британская крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Кроме того, ВКС России сбили украинские боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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