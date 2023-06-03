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Воскресенье, 4 июня 2023, 01:25 мск

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В офисе Зеленского опять заявили о нехватке оружия для контрнаступа

Украинским войскам не хватает оружия для контрнаступления. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью газете Times.

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Замглавы офиса президента отметил, что удары, которые наносят российские вооруженные силы, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. Он подчеркнул, что снарядов для этих ЗРК Киеву тоже не хватает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Wall Street Journal, что Киев готов к контрнаступлению уже сейчас.

«Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Я хотел бы действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени», – сказал он.

«Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», – добавил Зеленский.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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