Украинское командование перебрасывает войска из-под Херсона в Запорожскую область

Техника и личный состав вооруженных сил Украины перебрасываются с херсонского направления на линию фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, визуальный контроль подтверждает, что в Херсонской области идет активная переброска живой силы и техники противника в сторону Кривого рога, а оттуда на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

Рогов в комментарии ТАСС также отметил, что украинские подразделения ведут работы по созданию оборонительных сооружений на правом берегу Днепра. Это, по его словам, может говорить об отсутствии у Киева планов наступления на Херсонском направлении в ближайшее время.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ могут быстро перебросить из-под Херсона до 10 тыс. человек.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим совершил подрыв сооружений Каховской ГЭС, чтобы высвободить и перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступления.

Ранее Рогов отмечал, что украинское военное командование завершило создание ударных группировок для наступления на Запорожском направлении. До этого он заявлял, что украинская армия готовит несколько ударов в Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. По его словам, Запорожское направление может стать приоритетным для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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