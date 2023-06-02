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Пятница, 2 июня 2023, 12:42 мск

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ВСУ завершили формирование ударных группировок для наступления в Запорожской области

Украинское военное командование завершило создание ударных группировок для наступления на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ», – написал он в Telegram. Рогов пообещал позже сообщить количество, состав и направления готовящихся ударов украинских войск.

Накануне Рогов заявил об активизации ударов украинских боевиков по территории Запорожской области.

Ранее он сообщал, что ВСУ накопили достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. По его словам, одним из направлений удара может стать город Токмак. Тактикой украинских войск является разведка боем с целью пробить брешь в первой линии обороны российских подразделений, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, добавил он.

До этого Рогов заявлял, что украинская армия готовит несколько ударов в Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. По его словам, Запорожское направление может стать приоритетным для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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