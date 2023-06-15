ВСУ проводят «тестирование» – в офисе Зеленского отрицают начало контрнаступления

Несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о контрнаступательных действиях ВСУ, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что украинская армия еще не начинала контрнаступление. По его словам, сейчас украинские войска проводят «тестирование» по выявлению слабых мест в российской обороне, которое «позволяет продвигаться вперед». Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона, передает «Страна.ua». Его слова прозвучали на фоне заявлений и публикаций в зарубежной прессе о том, что начавшееся украинское контраступление оказалось безуспешным.

Одной из целей «тестовых» ударов ВСУ Подоляк назвал уничтожение как можно большего числа мобилизованных, «чтобы добавить психологического давления на российскую армию».

По его словам, вторая цель ударов – уничтожение как можно больше российской техники, что сегодня, уверяет он, якобы и делают ВСУ. «При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», – добавил Подоляк.

Третья цель украинских ударов, как отметили в офисе Зеленского, создание панических настроений у российской армии путем проведения атак на многих направлениях одновременно.

Накануне экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, комментируя неудачно начавшееся наступление ВСУ, заявил, что главный удар ВСУ на юге «еще впереди». «Говорить, что главный удар действительно начался, можно лишь тогда, когда в бой вступят крупные бронетанковые соединения», – сказал он.

Ранее, 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня и сейчас идет по нескольким направлениям. Он также заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли до 30% поставленной им иностранной техники. По его словам, ВСУ несут катастрофические потери.

До этого 10 июня украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ ведут «контрнаступательные и оборонные действия», однако отказался раскрыть детали. Он лишь пообещал, что «результаты скоро все ощутят».

Москва, Наталья Петрова

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