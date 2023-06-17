ВСУ бросили в новую атаку на Запорожье американские Bradley

Украинские войска в ночь на субботу, 17 июня, резко повысили активность наступательных действий на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также приходят сообщения от военкоров, что уже днем ВСУ бросили в очередную атаку на запорожском фронте американские БМП Bradley.

«Начались атака за атакой… Противник кидает в бой новые резервы», – сообщил Рогов в своем телеграм-канале. Российские военные «держат оборону, уничтожая нацистов», – уточнил он.

Военный корреспондент Тимофей Ермаков в свою очередь сообщил, что с 4 часов утра идет ожесточенный бой на линии Малая Токмачка – Орехово. «Жесткая канонада, не прекращалась ни на минуту, противник идет крупными силами в бронетехнике. На данный момент о прорывах фронта не известно», – написал он в своем телеграм-канале.

О новом наступлении ВСУ на запорожском фронте сообщает также телеграм-канал «Военкоры Русской весны». По его данным, в атаке на российские позиции под Ореховом на линии Работино – Вербовое задействованы подразделения на американских бронетранспортерах Bradley.

«Противник провел артподготовку и колонна вражеской техники пытается прорваться к нашим позициям, ведя огонь. ВСУ уже понесли первые потери в бронетехнике и штурмовой пехоте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая дневная атака украинских войск за последнее время, до этого ВСУ предпочитали проводит наступательные операции ночью.

Украинская армия больше недели безуспешно атакует ВС России в Запорожской области, пытаясь хоть как-то продвинуться. Накануне врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону в Запорожье, однако ни одного стратегически важного населенного пункта российские военные не отдали.

Москва, Наталья Петрова

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