17 переданных Украине БМП Bradley повреждены или уничтожены

В США заявили о потере минимум 17 машин пехоты Bradley, переданных Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам высокопоставленного американского чиновника, 15% поставленных Киеву Bradley были повреждены или уничтожены полностью. В общей сложности США обещали передать ВСУ 113 таких БМП.

«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, ее армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют ее планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием», – пишет газета.

Как сообщалось ранее, значительная часть машин Bradley была потеряна в боях под Ореховом. На следующий день в соцсетях появились видео и фото с места событий. На кадрах замечены разгромленные танки Leopard, БМП Bradley, а также другая западная техника.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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