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Воскресенье, 6 августа 2023, 13:56 мск

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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск нанесено поражение 136-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145-ти районах.

В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.

В районе населенного пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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