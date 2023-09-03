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Воскресенье, 3 сентября 2023, 14:44 мск

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Российские войска нанесли ночной удар по одесским портам

Фото: Минобороны РФ

Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер.

В украинском командовании «Юг» подтвердили ночной удар по дунайским портам. «Есть попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар», – говорится в сообщении, которое цитируют местные СМИ.

Минувшей ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Украинская пресса сообщала о взрывах в Одессе и Рени.

Одесса, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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