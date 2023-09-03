Минобороны РФ подтвердило ночной удар по одесскому порту: разгромлены хранилища с топливом

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее информацию о поражении объектов инфраструктуры подтвердили представители киевской власти Одесской области и оперативное командование южной группировки ВСУ.
Москва, Светлана Антонова
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