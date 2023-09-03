российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 сентября 2023, 14:44 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ подтвердило ночной удар по одесскому порту: разгромлены хранилища с топливом

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее информацию о поражении объектов инфраструктуры подтвердили представители киевской власти Одесской области и оперативное командование южной группировки ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российская авиация уничтожила истребитель МиГ-29 ВСУ / ВС РФ разбомбили пять складов с боеприпасами к пусковым установкам С-200 / Российские войска нанесли ночной удар по одесским портам / Суд в Киеве арестовал олигарха Коломойского / Спасаясь от военной мобилизации, украинцы массово решили получать допобразование / ВСУ нанесли ракетный удар по поселку в Белгородской области: один местный житель погиб, двое ранены / Российские войска отразили более 10 атак ВСУ: уничтожено более 600 боевиков / ВСУ опять обстреляли Донецк: пять местных жителей получили ранения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,