Минобороны РФ подтвердило ночной удар по одесскому порту: разгромлены хранилища с топливом

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее информацию о поражении объектов инфраструктуры подтвердили представители киевской власти Одесской области и оперативное командование южной группировки ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

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