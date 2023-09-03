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Воскресенье, 3 сентября 2023, 14:44 мск

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Российская авиация уничтожила истребитель МиГ-29 ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Истребительной авиацией ВКС России сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны о ходе специальной военной операции.

Как следует из статистики, всего с начала СВО российские войска уничтожили 467 самолетов ВСУ.

В целом за минувшие сутки, как отметили в ведомстве, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 119-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотных летательных аппарата на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской области.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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