За минувшие сутки российские войска отразили почти полтора десятка атак ВСУ и уничтожили более 650 боевиков. В то же время, как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, армия России разгромила несколько складов с боеприпасами, в том числе в Днепропетровской области.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Артемовска, Дубово-Василевки и Зализнянского, а также около Веселого и Старомихайловки. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении за сутки пресечены три атаки около Работина и Вербового. Потери противника составили свыше 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также три орудия Д-30. Кроме того, в районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три контратаки ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США,

На Краснолиманском направлении пресечены две атаки штурмовых групп ВСУ вблизи Григоровки в ДНР и Кузьмино в ЛНР. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

На Южно-Донецком направлении противник потерял свыше 125-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, танк и пять автомобилей.

В районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Москва, Светлана Антонова

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