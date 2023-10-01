Российские войска нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины

В нескольких областях Украины повреждены объекты инфраструктуры в результате ракетных обстрелов и атак беспилотниками со стороны российских войск. По данным украинских СМИ, речь идет о Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях, а также Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В частности, в Черкасской области повреждена промышленная инфраструктура. В Кривом Роге (Днепропетровская область) также повреждены объекты инфраструктуры. Как сообщается, ночью было шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке, вблизи которой расположен международный аэропорт «Запорожье». В Николаевской области поражены склады сельхозпредприятия. Ракетный удар также был осуществлен по Харькову.

При этом атака велась, в том числе, с помощью беспилотников. В воздушных силах Украины утверждают, что порядка 30 БПЛА «Шахид» были запущены со стороны Крыма, Азовского моря и Курска.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что российская армия после начала боевых действий в рамках спецоперации разгромила на Украине 37 военных заводов.

Киев, Светлана Антонова

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