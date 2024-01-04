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Четверг, 4 января 2024, 13:31 мск

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ВС РФ сорвали 9 попыток ВСУ провести ротацию боевиков и уничтожили склад боеприпасов на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска в течение суток сорвали девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы, уничтожены три пункта временной дислокации противника», – отметил Гордеев. .

Потери противника составили три единицы автомобильной техники, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и раненными, уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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