Российские войска за сутки уничтожили почти 600 боевиков ВСУ и склады с боеприпасами

За минувшие сутки российские войска на фронтах специальной военной операции уничтожили в общей сложности почти 600 боевиков ВСУ. Как следует из сводки министерства обороны РФ, самые серьезные потери противник несет на Краснолиманском и Донецком направлениях.

В частности, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям ВСУ вблизи Торского в Донецкой народной республике, Червоной Дибровы в Луганской народной республике, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Антоновки, Богдановки и Клещеевки. Общие потери противника составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также гаубица Д-30.

На остальных направлениях уничтожено 165 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, три гаубицы Д-30 и гаубица Д-20, а также четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика». При этом уничтожены склады с боеприпасами в районе населенного пункта Веселое Харьковской области и около Красноармейска в ДНР.

Вместе с тем ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок российских войск уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов около Кривошеевки и Волчеяровки в ЛНР, а также Марьинки в ДНР.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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