В зоне СВО за прошедшие сутки были сбиты два самолета воздушных сил Украины. Также система противовоздушной обороны перехватила 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун» и уничтожила 38 украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА поражен склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 117 районах.

Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. «Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей», – уточнили в оборонном ведомстве.

На Купянском направлении за сутки отражены четыре атаки штурмовых групп. Уничтожено свыше 50 боевиков и наемников ВСУ, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении украинская армия потеряла 55 военнослужащих и четыре автомобиля районах населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар ДНР и Приютное Запорожской области. ВСУ лишились до 130 военнослужащих, танка, двух броневиокв и двух автомобилей.

На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 40 солдат, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. В результате киевский режим лишился более 35 военнослужащих, трех автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Caezar», гаубица М119, три САУ «Krab», две гаубицы FH-70, два орудия Д-30, две противотанковые пушки «Рапира».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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