Российские силы разбомбили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на Украине. Кроме того, за минувшие сутки было перехвачено 34 дрона ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе», – говорится в сообщении.

Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также сбиты 34 украинских боевых дрона.

Тем временем, на трех направлениях в зоне СВО отражены семь атак штурмовых групп ВСУ. Общие потери противника за последние сутки составили 875 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре БМП, в том числе две «Bradley», четыре танка, восемь броневиков, 30 автомобилей и артсистема М777.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Акация», по две гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика», артсистема М777, боевая машина РСЗО «Град, а также склад артиллерийских боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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