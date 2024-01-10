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Среда, 10 января 2024, 15:35 мск

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ВС РФ разбомбили на Украине два цеха сборки боевых беспилотников

Фото: Минобороны РФ

Российские силы разбомбили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на Украине. Кроме того, за минувшие сутки было перехвачено 34 дрона ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе», – говорится в сообщении.

Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также сбиты 34 украинских боевых дрона.

Тем временем, на трех направлениях в зоне СВО отражены семь атак штурмовых групп ВСУ. Общие потери противника за последние сутки составили 875 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре БМП, в том числе две «Bradley», четыре танка, восемь броневиков, 30 автомобилей и артсистема М777.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Акация», по две гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика», артсистема М777, боевая машина РСЗО «Град, а также склад артиллерийских боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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