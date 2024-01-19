Российские войска за неделю уничтожили более 5,6 тысячи боевиков ВСУ, 34 танка и почти 300 беспилотников

Российские войска за неделю с 13 по 19 января отразили в общей сложности порядка 60 атак вооруженных формирований Украины, потери которых в итоге достигли 5,6 тысячи боевиков убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции. В ведомстве отметили, что армия России уничтожила в общей сложности более 30 танков, десятки орудий полевой артиллерии и почти три сотни беспилотников.

Самые значительные потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где накануне был взят под контроль населенный пункт Весёлое. Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ вблиз Курдюмовки, Антоновки, Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Потери ВСУ за неделю составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

На остальных направлениях СВО украинские войска потеряли порядка 3,7 тысячи боевиков убитыми и ранеными. Уничтожены 17 танков, почти 130 автомобилей и 44 боевые бронированные машины, 66 орудий полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и два полевых склада боеприпасов.

При этом на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на Южно-Донецком фронте.

Вместе с тем авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотных летательных аппарата.

В то же время Армия России нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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