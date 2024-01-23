В зоне СВО российские военные сбили 56 украинских дронов

За минувшие сутки в зоне СВО средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских БПЛА. Тем временем, ВС РФ отбили десять атак ВСУ и улучшили положение по переднему краю на одном из направлений. Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Куземовка, Нырково, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Клещеевка, Терны, Марьинка Донецкой Народной Республики, Грозовое Запорожской области, Виноградное Херсонской области, а также один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS»», – говорится в сообщении.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» не только отбили четыре атаки противника, но и улучшили положение по переднему краю.

В общей сложности за сутки киевский режим в ходе боев потерял 755 боевиков и наемников убитыми и ранеными, три танка, две БМП, 24 автомобиля и пикапа, три САУ «Гвоздика», самоходку «Акация», по две гаубицы Д-20 и Д-30, а также станцию РЭБ «Анклав-Н».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», живая сила и военная техника в 147 районах», – добавили в оборонном ведомстве РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube