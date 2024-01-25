ВС РФ отбили девять атак противника, уничтожив более 900 боевиков ВСУ

Российские военные отбили девять атак ВСУ на трех направлениях. За сутки киевский режим потерял 915 боевиков и наемников и десятки единиц военной техники. Система ПВО сбила более 90 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где было отбито три атаки штурмовых групп. Более того, подразделениям «Южной» группировки войск удалось улучшить положение по переднему краю. «Противник потерял до 310-ти военнослужащих, четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей», – говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов.

На Купянском направлении российская армия отразила четыре атаки, на Краснолиманском – две. Потери ВСУ на обоих направлениях составили 310 военнослужащих, два танка, две БМП, десять броневиков, 23 автомобиля и две САУ «Krab».

На Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском украинские войска потеряли 305 боевиков, два танка, две БМП, десять автомобилей и пикапов, САУ «Гвоздика», гаубицу «Гиацинт-Б», а также станцию радиоэлектронной борьбы.

В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: РСЗО М270 «MLRS», две артсистемы М777, САУ «Акация», САУ «Krab», два орудия Д-20, три самоходки «Гвоздика», две гаубицы Д-30, РСЗО RM-70 «Vampire» и «Град».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре снаряда системы HIMARS, одна тактическая ракета «Точка-У», а также 91 украинский БПЛА.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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