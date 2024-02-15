Подразделения ВСУ под Донецком попали в окружение

Подразделения украинских войск под Донецком оказались в окружении. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком перерезана, часть ее – под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», – уточнил он в комментарии ТАСС.

Кимаковский также отметил, что украинские войска предпринимают попытки покинуть некоторые позиции и несут потери личного состава.

Накануне советник главы ДНР сообщал, что российские подразделения взяли под огневой контроль одну из основных дорог снабжения украинских войск под Донецком. По данным телеграм-канала «Военный обозреватель», это произошло в районе Авдеевки.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал «чрезвычайно сложной и напряженной» оперативную обстановку для украинских войск на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, солдаты «ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях».

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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