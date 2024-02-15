российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2024, 12:10 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Подразделения ВСУ под Донецком попали в окружение

Подразделения украинских войск под Донецком оказались в окружении. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком перерезана, часть ее – под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», – уточнил он в комментарии ТАСС.

Кимаковский также отметил, что украинские войска предпринимают попытки покинуть некоторые позиции и несут потери личного состава.

Накануне советник главы ДНР сообщал, что российские подразделения взяли под огневой контроль одну из основных дорог снабжения украинских войск под Донецком. По данным телеграм-канала «Военный обозреватель», это произошло в районе Авдеевки.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал «чрезвычайно сложной и напряженной» оперативную обстановку для украинских войск на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, солдаты «ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях».

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Армия России улучшила позиции на трех направлениях СВО: ВСУ потеряли более тысячи боевиков, военный вертолет и почти 100 беспилотников / Песков опроверг планы по «заморозке» украинского кризиса / «Вариантов не просматривается…» Лавров оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине / Американский Сенат проголосовал за помощь киевскому режиму / Киевская элита начала переходить на сторону России / Залужный вместо Зеленского? Запад готовит почву для смены власти на Украине / Над Белгородской областью сбит беспилотник: работает система оповещения о ракетной опасности / Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,