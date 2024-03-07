Армия России отразила 19 контратак ВСУ и улучшила свои позиции на пяти направлениях

ВС РФ за прошедшие сутки отразили 19 контратак украинских военных и улучшили положение по переднему краю на пяти направлениях в зоне СВО. Киевский режим потерял более 800 бойцов и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Так на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть контратак, а также нанесли поражение живой силе и технике. «Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», – говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отбили атаку штурмовой группы в районе Новомихайловки. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Кроме того, были уничтожены четыре склада боеприпасов противника.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции, отразив 11 атак штурмовых групп ВСУ. На этом направлении киевский режим лишился 390 боевиков, двух броневиков, 14 автомобилей и САУ «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отбили контратаку в районе населенного пункта Водяное. «Потери противника составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10»», – отметили в оборонном ведомстве.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции. Здесь ВСУ потеряли 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артсистему М777, а также станцию РЭБ «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов.

Средствами ПВО в течение суток сбиты шесть снарядов HIMARS, авиабомба AASM «Hammer» и 123 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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