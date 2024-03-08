российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 марта 2024, 10:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские СМИ сообщили о ночных ударах по Одесской и Харьковской областям

Минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины дронами и ракетами, утверждают украинские СМИ. Судя по их сообщениям, взрывы прогремели в Одессе и Харьковской области.

По данным воздушных сил Украины, удары осуществлялись с помощью в общей сложности 37 дронов, а также ракет С-300 и Х-59.

Сообщается, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате взрывов получил повреждения объект инфраструктуры. Удары продолжались порядка трех часов. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

В Чугаеве Харьковской области повреждена гостиница и несколько других зданий.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ атаковали Волгоградскую область 15-ю беспилотниками / Ответ будет незамедлительный и очень жесткий: военные заводы в Европе и аэродромы в Молдавии рискуют стать законной целью России / «Политический бокс» на выборах в США ударит по Зеленскому, Шольцу и Нетаньяху / Британия и США разжигают колоссальный мировой конфликт / «Дама с печеньками» устала: Нуланд уходит в отставку / В ЕС уточнили, сколько снарядов хотят передать киевскому режиму до конца марта / Каховка обесточена: террористы ВСУ нанесли удар по энергоподстанции / «Грязная бомба» и удар по Крымскому мосту: Запад готовит новый контрнаступ осенью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,