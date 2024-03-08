Украинские СМИ сообщили о ночных ударах по Одесской и Харьковской областям

Минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины дронами и ракетами, утверждают украинские СМИ. Судя по их сообщениям, взрывы прогремели в Одессе и Харьковской области.

По данным воздушных сил Украины, удары осуществлялись с помощью в общей сложности 37 дронов, а также ракет С-300 и Х-59.

Сообщается, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате взрывов получил повреждения объект инфраструктуры. Удары продолжались порядка трех часов. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

В Чугаеве Харьковской области повреждена гостиница и несколько других зданий.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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