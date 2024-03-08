Итоги недели СВО: армия России уничтожила 27 танков, почти 800 беспилотников и более 7 тысяч боевиков ВСУ

За последнюю неделю со 2 по 8 марта российские войска улучшили позиции на всех направлениях специальной военной операции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, отражено в общей сложности около сотни атак противника. При этом уничтожено почти 30 танков, в том числе американский «Abrams», порядка 800 беспилотников и более 7 тысяч боевиков ВСУ.

В частности, на Купянском направлении в течение недели улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике противника около Купянска, Песчаного и Берестового в Харьковской области. Отражены 24 контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили свыше 540 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, отразили восемь контратак и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное. Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении армия Росси также заняла более выгодные рубежи и позиции. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи Тоненького, Торецка, Очеретина, Новоселки Первой, Майорска и Розовки. При этом отражены 65 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два «Abrams» производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Кроме того, отражены три контратаки около Водяного.

Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две боевые машины ЗРК «Стрела-10», а также боевая машина ЗРК «Stormer» производства Великобритании.

На Херсонском направлении ВС РФ также заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около Малой Токмачки, Пятихаток, Нестерянки в Запорожской области, а также Ивановки, Садового, Михайловки, Антоновки и Токаревки в Херсонской области. В районе населенного пункта Работино отражено две атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.

Кроме того, ВС РФ нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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