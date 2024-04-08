Российские военные за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, улучшили положение по переднему краю на трех направлениях в зоне СВО, уничтожив более 900 боевиков и наемников. Тем временем, система противовоздушной обороны сбила 291 БПЛА, три авиабомбы «Hammer» и четыре снаряда HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. «ВСУ потеряли свыше 460-ти военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Krab», САУ «Акация», «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36», – говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп. Киевский режим потерял до 325-ти военнослужащих, шесть броневиков, пять автомобилей, гаубицу М777 и самоходку «Гвоздика».

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении и уничтожили до 80-ти украинских солдат, танк, три автомобиля, САУ М109 «Paladin» и британскую гаубицу FН-70.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение в районах поселков Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. За сутки ВСУ лишились до 25-ти военнослужащих, двух броневиков, двух автомобилей, САУ «Акация», гаубицы «Мста-Б», трех пушек Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области, – добавили в МО. – Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» и две гаубицы М119, а также 122 мм гаубица Д-30».

В общей сложности авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 117-ти районах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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