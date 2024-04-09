Армия России отбила 15 контратак ВСУ и продвинулась на трех направлениях в зоне СВО

Российские военные за прошедшие сутки отразили 15 контратак штурмовых групп ВСУ, заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, а также уничтожили более 900 боевиков киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны России.

На Донецком направлении были отбиты четыре контратаки штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР. Бойцы подразделений «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике врага. «ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab», орудие L119, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира»», – говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп. За сутки противник потерял 240 боевиков, танк, три броневика, 11 автомобилей, две САУ М109 «Paladin» и гаубицу М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение мотопехотным, механизированным бригадам ВСУ и бригадам теробороны. Здесь киевский режим лишился до 110 солдат, двух броневиков, четырех автомобилей, гаубицы FН-70, двух самоходок «Гвоздика», станции РЭБ «Нота» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение украинской армии в районах сел Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, орудие М119, САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах сел Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, БМП, пять пикапов, две САУ «Гвоздика». Также уничтожен склад беспилотников.

Средствами ПВО сбиты 236 украинских дронов, противокорабельная ракета «Нептун» и пять снарядов HIMARS, добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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