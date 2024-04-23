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Вторник, 23 апреля 2024, 19:34 мск

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Армия России продвинулась на запорожском направлении в районе Работино

Российские войска продвинулись юго-восточнее запорожского села Работино, выбив противника из двух опорных пунктов. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ребята продвинулись юго-восточнее Работино. Продвижение не менее 800 метров. Один опорник противника уничтожен, еще один взят под контроль», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщало, что в районе Работино подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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