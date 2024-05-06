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Понедельник, 6 мая 2024, 10:31 мск

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Rheinmetall пообещал Украине боеприпасы с дальностью стрельбы 100 км

Глава Rheinmetall Армин Паппергер пообещал передать Киеву в 2024 году «сотни тысяч» боеприпасов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. Об этом сообщает Handelsblatt.

Анонсирование поставок для ВСУ состоялось на мероприятии в Дюссельдорфе. «Артиллерия меняет правила игры», – подчеркнул Паппергер, добавив, что концерн на данный момент специализируется на артиллерийских боеприпасах.

По мнению главы Rheinmetall, «западный мир не готов к обычной войне», в числе прочего из-за дефицита боеприпасов и сокращения производства.

Ранее концерт Rheinmetall заявил о строительстве на Украине по меньшей мере четырех заводов. Разговоры об открытии производства на контролируемой Киевом территории идут с лета 2023 года. Сначала речь шла о предприятии по производству бронетехники. Позже в Rheinmetall сообщали о планах арендовать украинские заводы для этих целей. В начале 2024-го Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов, при этом не уточнялось, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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