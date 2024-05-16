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Четверг, 16 мая 2024, 10:50 мск

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Из Германии выслали проходивших обучение украинских солдат из-за нацистской символики

Из Германии выслали военнослужащих ВСУ, которые проходили обучение в рамках программы Бундесвера. Причиной стало использование украинскими солдатами нацистской символики.

«Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооруженных сил», – сообщается в постановлении на сайте правительства ФРГ.

Отмечается, что обучение нарушителей было немедленно прекращено. Решение согласовано с ВСУ. Военнослужащие были возвращены на Украину.

Стоит отметить, что украинские бойцы с нашивками с изображением символов нацистской Германии часто попадают в объективы камер. Ранее газета The New York Times неоднократно писала, что такие случаи могут лишить киевский режим поддержки западных стран.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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