Из Германии выслали военнослужащих ВСУ, которые проходили обучение в рамках программы Бундесвера. Причиной стало использование украинскими солдатами нацистской символики.
«Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооруженных сил», – сообщается в постановлении на сайте правительства ФРГ.
Отмечается, что обучение нарушителей было немедленно прекращено. Решение согласовано с ВСУ. Военнослужащие были возвращены на Украину.
Стоит отметить, что украинские бойцы с нашивками с изображением символов нацистской Германии часто попадают в объективы камер. Ранее газета The New York Times неоднократно писала, что такие случаи могут лишить киевский режим поддержки западных стран.
Берлин, Зоя Осколкова
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