Киевский режим обиделся на грузинского премьера

Министерство иностранных дел Украины в четверг, 30 мая, выступило с осуждением заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о «Революции Достоинства» 2014 года (вооруженном госперевороте, – прим.ред.) и его оценки тех событий, – сообщают местные СМИ.

В комментарии, распространенном пресс-службой украинского МИДа, в частности, говорится: «Для Украины неприемлемы и возмутительны высказывания главы Правительства Грузии относительно нашего государства, Революции Достоинства, героизма и борьбы украинского народа за свободу и независимость. …Примечательно, что в упомянутом заявлении грузинского чиновника слово «Россия» не прозвучало ни разу. Обидно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время уже трудно отличить от заявлений российского руководства. …Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес нашей страны, которые в очередной раз повторяют российские нарративы».

Отметим, что ранее в четверг, 30 мая, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в Тбилиси заявил, что «никто не добьется «майдана» в его стране.

«Что касается параллели между «майданом» (в Киеве, – прим.ред.) и проходящими в Грузии процессами, хочу всем сообщить, что никто не добьется «майдана» в Грузии. Напомню, какими стали последствия «майдана» для Украины. Тогда руководство Украины было назначено извне, один раз, затем второй раз и в итоге тот, кто назначил, не взял на себя ответственность за развитие событий», – заявил журналистам Кобахидзе .

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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