Российская армия за прошедшие сутки отразила 14 контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулась в глубину обороны противника на пяти направлениях в зоне спецоперации. Артиллерия, авиация и ракетные войска разбомбили склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим понес в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск. Российские бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка ДНР.

«Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубица М198, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским военным в районе Евгеновки, Карловки, Новгородского и Селидово ДНР, а также отразили шесть контратак. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу М777, четыре гаубицы «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

Северная группировка войск громила противника в районе населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны Харьковской области. На этом направлении обиты шесть контратак штурмовых групп. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, два БТР, семь автомобилей, САУ «Panzerhaubitze 2000», два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Ивановка, Колодези и Новое ДНР. Противник потерял до 155 военнослужащих, два БТР, САУ «Krab», две гаубицы М198, САУ «Акация» и орудие М119.

Удалось продвинуться и подразделениям группировки войск «Восток». Здесь ВСУ были атакованы в районах населенных пунктов Водяное, Нескучное и Урожайное ДНР. Потери киевского режима составили до 150 военнослужащих, две БМП, девять автомобилей, гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец Херсонской области. Украинские войска потеряли до 60 солдат, пять автомобилей, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбито 48 украинских беспилотников, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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